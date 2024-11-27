Küresel ticarette korumacılık enflasyonu tetikliyor

Singapur Para Otoritesi (MAS), artan korumacılığın uluslararası ticaretin enflasyonist baskıları hafifletme kapasitesini zayıflatabileceğini söyledi.

MAS, ortaya çıkan dinamiklerin parasal genişlemede bir duraklamaya ve hatta faiz oranı artışlarına dönülmesine yol açabileceğini vurguladı.

“Kısıtlı finansal akışlar, gelişmekte olan piyasa ekonomileri üzerinde orantısız bir etki yaratarak ekonomik faaliyeti de engelleyebilir” diyen MAS, mali risklerin, sınırlı mali konsolidasyon ve bazı durumlarda yeni seçilen hükümetlerin genişlemeci tutumları nedeniyle açıkların genişlemesinin beklenen birçok ülkede yüksek olduğunu da ekledi.

MAS, bu çerçevede gelişmekte olan piyasaların kur ve sermaye akışı oynaklığına karşı kırılgan olduğunu ve politika yapıcıların çevik tepkiler için alanı korumaları gerektiğini belirtti.