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Trump 3 ülkeye gümrük vergisi getiriyor: Ticaret savaşları tetiklenebilir

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, en çok ticaret yaptıkları Kanada, Meksika ve Çin'e yüksek gümrük vergileri getireceğini belirtirken, ticaret savaşlarını tetikleyebilecek sözkonusu seçim vaadinin nasıl uygulanacağına dair detayları da açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump 3 ülkeye gümrük vergisi getiriyor: Ticaret savaşları tetiklenebilir
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20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Trump dün yaptığı açıklamada, görevdeki ilk kararlarından biri olarak Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını belirterek, bu uygulamanın da fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve sınırı geçen göçmenlere göz açtırmayana kadar süreceğini ifade etti.

Bu adımın, sözkonusu ülkeler arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmasını ihlal edebileceği değerlendiriliyor.

Trump aynı zamanda Çin'den ithal edilen ürünler için "tüm ilave gümrük vergilerinin üzerine ilave yüzde 10 gümrük vergisi" uygulanacağını da söyledi.

Geçen yıl Meksika ihracatının yüzde 83'ünden fazlasını, Kanada ise ihracatının yüzde 75'ini ABD'ye yaptı.

Muhtemel vergiler şirketleri olumsuz etkileyebilir

Muhtemel gümrük vergileri, ABD piyasasına erişim sağlamak için Meksika'yı düşük maliyetli üretim merkezi olarak kullanan özellikle de birçok Asya otomobil ve elektronik üreticisi gibi yabancı şirketleri olumsuz etkileyebilir.

Trump'ın gümrük vergisi tehdidinin ardından, konu hakkında bilgi sahibi Kanadalı bir kaynak, Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ticaret ve sınır güvenliği hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları sonrası dolar sert yükselirken, Kanada doları karşısında yüzde 1, Meksika pesosuna karşı yüzde 2 değer kazandı.

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