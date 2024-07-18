Lagarde: Enflasyon düşüşüne güven duyulmasını söyleyen tek merkez bankası biz değiliz

Eylül toplantısını işaret ettiği konuşmasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, verilere bakarak karar vereceklerini belirtti.

Lagarde, yurt içi baskıların hala yüksek olduğunu söyleyen ECB Başkanı, “Enflasyon gelecek yıl hedefe doğru düşecek” dedi.

ECB, temmuz toplantısında politika faizlerinde değişikliğe gitmedi.

ECB Başkanı Lagarde, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Lagarde'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

Finansal şartlar kısıtlayıcı olmaya devam ediyor, bununla birlikte yurt içi fiyat baskıları hala yüksek.

Verilere bağlı şekilde hareket etmeye, gelen verileri toplantıdan toplantıda değerlendirerek karar almaya devam ediyoruz. Gelen veriler ekonominin ikinci çeyrekte büyüdüğüne işaret ediyor, ancak büyüme büyük olasılıkla ilk çeyrekten daha yavaş.

Hizmetler toparlanmaya liderlik etti, sanayi sektörü ve ihracat zayıf. Toparlanmanın tüketim tarafından desteklenmesini bekliyoruz.

İş gücü piyasası dayanıklı. İkinci çeyrekte, esas olarak hizmetler sektöründe daha fazla istihdam yaratıldı. Firmalar iş ilanlarını kademeli olarak azaltıyorlar.

Ücretler yüksek oranlarda artıyor. İşgücü maliyetlerinde büyüme kısa vadede yüksek kalmaya devam edecek. Ücretlerde büyüme gelecek yıl içinde yavaşlayacak.

Son anketler ücretlerde büyümenin yavaşlayacağına işaret ediyor.

Büyüme için riskler aşağı yönlü.

Enflasyon yılın geri kalanında cari seviyelere yakın yerlerde dalgalanacakEnflasyon gelecek yıl hedefe doğru düşecek. AB uyumlu enflasyon gelecek yılın ikinci yarısında hedefe gerileyecek. Verilere bağlı hareket etmeye, kararlarımızı enflasyon dinamiklerini ve para politikası aktarımını değerlendirerek vermeye devam edeceğiz.

Ücretleri, karları ve verimliliği tartışmak için çok zaman harcadık. Ücretlere ilişkin bir çok ölçüm oldukça yüksek seviyelere işaret etti ve haziran projeksiyonlarında bunlar dikkate alındı.

Verimlilikte sınırlı bir toparlanma var. Anketler ücretlerde büyümenin 2025, 2026'da düşeceğine işaret ediyor.

Kararlar oybirliği ile alındı. Eylül'de ne yapacağımız açık bir soru. Eylül projeksiyonları ve diğer tüm veriler hesaba katılacak.

Önceden bir patika sunmamaya kararlıyız. Tarifeler konusundaki herhangi bir karara karşı özenli, dikkatli olacağız. Herkes baş ekonomist Philip Lane tarafından sunulan önerilere destek verdi.

Enflasyonun aşağı doğru geldiğine, dezenflasyon sürecine daha fazla güven duyulması gerektiğine işaret eden tek merkez bankası biz değiliz.

ABD'deki siyasi gelişmeler ve sonuçları konusunda spekülasyonda bulunmayacağım. ABD'de yaşanan gelişmelerin Euro Bölgesi ekonomisine etkilerini izlemeye devam edeceğiz.

2025 ve 2026'da ücret artışının yönü aşağı doğru.

Eylül toplantısından önce birçok bilgi elde edeceğiz.

2025'in ikinci yarısında strateji gözden geçirmenin sonuçlarını yayınlayacağız.