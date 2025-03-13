  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Maduro'dan uluslararası yatırımcılara çağrı
Takip Et

Maduro'dan uluslararası yatırımcılara çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik yaptırımlara rağmen ülkesinin büyüdüğünü belirterek uluslararası yatırımcılara petrol, gaz ve diğer sektörlerde yatırım çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maduro'dan uluslararası yatırımcılara çağrı
Takip Et

Başkent Caracas'ta Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara rağmen ülkenin kendi çabalarıyla ayakta kaldığını ifade etti.

Maduro, "Ülkemize yönelik sayısız ambargo ve ekonomik saldırıya rağmen dimdik ayaktayız. Sadece petrol üretiminde değil turizm, tarım, bankacılık ve birçok sektörde büyüme kaydettik." dedi.

Venezuela'nın doğal kaynaklar bakımından son derece zengin olduğunu belirten Maduro, ekonomik kalkınmanın devam edeceğini kaydetti.

"'Kazan-kazan' anlayışıyla tüm iş dünyasını ülkemize bekliyoruz"

Yatırımcılara seslenen Maduro, "Yabancı yatırımcılara çağrım şudur: Yasalar çerçevesinde petrol, gaz, petrokimya ve rafinaj sektörlerinde yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık. 'Kazan-kazan' anlayışıyla tüm iş dünyasını ülkemize bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine yönelik ekonomik ve mali yaptırımlarına da değinen Maduro, "Venezuela, kendi çabasıyla büyümek için her şeye sahip. Direndik ve zafer kazandık. Şimdi kalite ve ihracat odaklı yeni bir modelle ilerlemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD halkı Trump’ın ekonomi yönetimini onaylıyor mu?ABD halkı Trump’ın ekonomi yönetimini onaylıyor mu?Dünya

 

Bütçe krizlerinden nasıl kurtuluruz? Farklı ülkeler, farklı çözümlerBütçe krizlerinden nasıl kurtuluruz? Farklı ülkeler, farklı çözümlerEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Gümrük tarifeleri, maliye politikasına karşı
Gümrük tarifeleri, maliye politikasına karşı
Trump ABD’Yİ resesyona sürüklüyor
Trump ABD’Yİ resesyona sürüklüyor
ABD'nin bütçe açığı şubatta 307 milyar dolara çıktı
ABD'nin bütçe açığı şubatta 307 milyar dolara çıktı
Rusya'da enflasyon yüzde 10'u aştı
Rusya'da enflasyon yüzde 10'u aştı
Kanada'dan Trump'ın gümrük vergilerine 20,8 milyar dolarlık misilleme
Kanada'dan Trump'ın gümrük vergilerine 20,8 milyar dolarlık misilleme
Kanada Merkez Bankası faizi indirdi
Kanada Merkez Bankası faizi indirdi