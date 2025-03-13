Maduro'dan uluslararası yatırımcılara çağrı

Başkent Caracas'ta Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara rağmen ülkenin kendi çabalarıyla ayakta kaldığını ifade etti.

Maduro, "Ülkemize yönelik sayısız ambargo ve ekonomik saldırıya rağmen dimdik ayaktayız. Sadece petrol üretiminde değil turizm, tarım, bankacılık ve birçok sektörde büyüme kaydettik." dedi.

Venezuela'nın doğal kaynaklar bakımından son derece zengin olduğunu belirten Maduro, ekonomik kalkınmanın devam edeceğini kaydetti.

"'Kazan-kazan' anlayışıyla tüm iş dünyasını ülkemize bekliyoruz"

Yatırımcılara seslenen Maduro, "Yabancı yatırımcılara çağrım şudur: Yasalar çerçevesinde petrol, gaz, petrokimya ve rafinaj sektörlerinde yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık. 'Kazan-kazan' anlayışıyla tüm iş dünyasını ülkemize bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine yönelik ekonomik ve mali yaptırımlarına da değinen Maduro, "Venezuela, kendi çabasıyla büyümek için her şeye sahip. Direndik ve zafer kazandık. Şimdi kalite ve ihracat odaklı yeni bir modelle ilerlemeye hazırız." ifadelerini kullandı.