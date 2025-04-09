Mahfi Eğilmez: Türkiye lehine iki gelişme var

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez, ABD ile Çin arasındaki tarife savaşına ilişkin şunları söyledi:

"Trump istiyor ki bu vergilerle şirketler ABD'de üretsin. Daha pahalı olacak, çok net. O kadar yanlış bir yere girdi ki bu. Kararlardan sonra borsalarda müthiş bir çöküş yaşandı. Dow Jones, DAX, Nikkei, Londra'da yüzde 11 ile 13 arasında değer kayıpları var. En az değer kaybı Şanghay'da. Türkiye'nin esas kaybı 17 Mart'ta başlıyor. Türkiye daha ziyade içerideki sorunlardan değer kaybetmiş gözüküyor.

"Herkes kendi içine dönmeye yöneldi"

Çin burada ABD'nin sert müdahalesine karşı gözünü kararttı. Niye böyle oldu? ABD niye böyle sert bir işe girdi. Çin yuanı değersiz tutuyor. Böylece ihracatı artırıyor ithalatı kısıtlıyor. ABD, Çin'e bunu defalarca söyledi. Ama bunlar yazılı sözlü uyarılar şeklinde oldu. Aynı şeyi ABD yapamıyor. Çin tam anlamıyla dalgalı kur rejiminde değil. Merkez Bankası yuanı istediği yerde tutabiliyor. ABD Merkez Bankası kura öyle müdahale edemiyor. Yıllardır böyle olduğu için ABD de bunu gördüğü için yapabileceği tek şey olarak gümrük vergisini denedi. Bundan sonra biraz daha sertleşirse karşılıklı kotalar konacak. Ondan sonraki aşama yasaklamalara gidilmesi. Bunlar yaşandı, görülmemiş şeyler değil. Küreselleşmeye artık veda ediyoruz gibi görünüyor. Herkes kendi içine dönmeye yöneldi."

"Türkiye lehine iki gelişme var"

Eğilmez, tarifelerin Türkiye'ye etkisine ilişkin olarak "İlk gördüğüm olumlu gelişme petrol fiyatlarındaki düşüş. Benzin fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Bu dış ödemeler dengemizi düzeltecek bir gelişme. Euro/dolar da bizim lehimize, 1,10'un üzerinde. Bizim lehimize iki gelişme var. Buradan elde edeceğimiz artılar eksiler kadar fazla gözükmüyor" dedi.

"Şu dönemde Fed Başkanı olmak istemezdim"

Fed'in zor durumda olduğunu belirten Eğilmez, "Tarife olayından sonra enflasyon artacak. Fed'in sayısını düşürdüğü faiz indirimlerini yeniden yapması çok zor. Ama bunu yapmazsa ABD hızla resesyona gidiyor. Fed faizi indirse enflasyonu kaçıracak, indirmese büyüme elden gidiyor. Fed, 2008 krizindekinden zor durumda. Şu dönemde Fed Başkanı olmak istemezdim" diye konuştu.