Minneapolis Fed Başkanı'ndan 'faiz indirimi' mesajı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, CBS'in "Face the Nation" programında ABD medyasına konuştu.

Kashkari şunları söyledi:

"ABD enflasyonunun yüzde 2'ye doğru gittiğine ikna olmak için daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. ABD ekonomisi faiz indirimine giden diğer ülkelere kıyasla daha güçlü.

İş piyasası beklenenden daha iyi performans gösterdi. İşgücü piyasasında daha fazla soğuma olabilir, umarım mütevazı olur

Faiz indiriminin Aralık ayında gelmesi makul. Oran konusunda bir karar vermeden önce zaman ayırmak, daha fazla veri elde etmek için çok iyi bir konumdayız

Medyan tahmin bir kesinti yapılacağı yönünde, bu da muhtemelen yıl sonuna doğru olacak. Bazı boyutlarda yüksek basınçlı bir ekonomideyiz, ancak bazı işaretler soğuyor. Uzun vadede göçün enflasyon üzerindeki net etkisini değerlendirmek zor.

Fed'in konut için yapabileceği en iyi şey enflasyonu düşürmek"