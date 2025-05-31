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Moody's, Nijerya'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Nijerya'nın kredi notunu yükseltti.

Haber Merkezi
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Moody's, Nijerya'nın kredi notunu yükseltti
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Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yerel ve yabancı para cinsinden ihraççı notları ile yabancı para cinsinden kıdemli teminatsız borç notları "Caa1"den "B3"e çıkarıldı.

Not artırımının Nijerya'nın dış ve mali pozisyonlarında önemli iyileştirmeleri yansıttığı belirtildi. 

Kredi notunun artırılmasının ardından görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

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