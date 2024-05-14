Morgan Stanley: Dolarsızlaşma mümkün olmayacak çünkü...

Uluslararası ticarette dolarsızlaşma eğilimi artıyor.

Söz konusu eğilime ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in stratejistleri değerlendirdi.

Çin yuanı, Japon yeni ve BRICS para birimi gibi rakiplerin doların istatistiklerini bozabileceği hakkında pek çok görüş bildirilirken Morgan Stanley stratejistleri doların hakimiyetinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirtti.

ABD'li bankaya göre doların merkez bankalarının ve uluslararası ticaretin en önemli para birimi olma statüsünün yakın zamanda kaybolmamasının 3 nedeni bulunuyor.

3 neden

ABD'li bankanın işaret ettiği 3 neden şöyle:

Stratejistler, Çin yuanının, doların hakimiyetini gerçekten bozacak kadar likit olmadığını söyledi. Bu durumun kısmen Çin'in para birimi üzerinde uyguladığı ve ülkeye girip çıkabilecek nakit miktarını sınırlayan sıkı sermaye kontrollerinden kaynaklandığı belirtildi.

Morgan Stanley stratejisti James Lord, “Çin yuanının yakın zamanda ABD dolarına anlamlı bir şekilde meydan okuması pek olası görünmüyor. Bunun için Çin'in para birimi üzerindeki kontrolünü gevşetmesi ve sermaye hesabını açması gerektiğini düşünüyoruz. Pekin'in bunu yakın zamanda yapmak istemesi ise pek mümkün görünmüyor” dedi.

Diğer bir yandan tüketici talebindeki düşüş ve ülkede devam eden emlak krizi nedeniyle Çin ekonomisine ilişkin soru işaretleri de devam ediyor.

Borç endişeleri doları etkilemeyecek

ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, ülkenin toplam kamu borcu 34 trilyon doları aştı. ABD'nin artan kamu borcuna ilişkin endişeler arttıkça dolara olan güven de azaldı.

ABD Kamu Politikası Araştırma Başkanı Michael Zezas, endişeleri anladığını belirterek "ABD'deki seçim sonucuna bağlı olarak, masada bir miktar mali genişleme var, ancak bize göre bu korkunç değil. Fed'in enflasyonla mücadele edemeyeceğini düşünmediğimiz sürece doların istikrarsız bir para birimi haline gelmesine yönelik bir kanal görmek zor” dedi.

Zezas, Morgan Stanley ekonomistlerinin Fed'in kesinlikle enflasyonla mücadele edebileceğini düşündüklerini de belirtti.

Kripto alternatif değil

Diğer bir yanan stratejistler, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin likit olmasına rağmen dolara gerçek bir alternatif olarak kabul edilemeyecek kadar değişken olduklarını söyledi.

Morgan Stanley'den David Adams, "Örneğin ayda yüzde 10 artan bir kripto para tutuyorsam, bunu ticaret için kullanma olasılığım azalır ve bunun yerine fiyat değerlemesinden faydalanmak için cüzdanımda biriktiririm" dedi.

Diğer ekonomi uzmanları da doların yakın zamanda hakim konumundan çıkma ihtimalini göz ardı ediyor. Daha önce Business Insider'a konuşan ekonomistler, baskın bir para biriminin “güvenli” olarak kabul edilmesinin ardından insanların diğer para birimlerine geçmesinin zaman alacağını bu nedenle baskın bir para biriminin yerinden edilmesinin on yıllar boyunca gerçekleşen bir şey olduğunu söylemişti.