New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artarak 44.032,38 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.989,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artarak 19.256,09 puana tırmandı.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da hızlandığına işaret eden veriler sonrası pay piyasalarında, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesi yatay seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde ve yıllık bazda yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 9 Kasım ile biten haftada 217 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Ülkede bugün açıklanan üretici enflasyonuna ilişkin verilerin enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin yavaşladığına dair görüşleri kuvvetlendirdiğini belirten analistler, bunun Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri desteklemediğini aktardı.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin bugün yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını kaydetti.

Verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 82'den yüzde 79'a geriledi.

Öte yandan diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, soğuyan iş gücü piyasasına ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru kaydedilen yavaş ilerlemeye işaret ederek hem enflasyon hem de istihdam hedeflerine odaklanmaya devam edilmesi gerektiğini aktardı.

Kugler, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi durduran ya da enflasyonu yeniden hızlandıran herhangi bir riskin ortaya çıkması halinde faiz indirimlerine ara vermenin uygun olacağını ifade etti. Kugler, ancak iş gücü piyasasının aniden yavaşlaması halinde de politika faizini kademeli olarak düşürmeye devam etmenin uygun olacağını kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise Fed'in şu ana kadar güçlü bir ilerleme kaydettiğini ancak ivmenin devam etmesi için yapılması gereken daha çok iş olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta da eğlence endüstrisinin büyük şirketlerinden Walt Disney'in hisseleri, finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco'nun hisseleri ise şirketin gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından 1'in üzerinde düştü.