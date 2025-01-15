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New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, ocakta eksi 12,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Haber Merkezi
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New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldı
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New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, ocakta 14,7 puan azalışla eksi 12,6'ya indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 2,7 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, geçen yıl aralıkta 2,1 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi ocakta 12,9 puan azalarak eksi 8,6'ya ve sevkiyat endeksi 10,8 puan azalışla eksi 1,7'ye düştü.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 9,8 puan artarak 36,7'ye çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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