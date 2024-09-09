New York Fed raporu: Enflasyon beklentileri durgun, faiz indirimi sinyalleri artıyor

New York Federal Rezerv tarafından pazartesi günü yayınlanan raporda, ABD halkının enflasyonist baskılara ilişkin beklentilerinin geçen ay büyük ölçüde sabit kaldığı belirtildi. Rapora göre, mevcut fiyat baskılarındaki gerileme eğilimi devam ediyor, ancak bu durum halkın enflasyon beklentilerini belirgin bir şekilde değiştirmedi.

Raporda yer alan Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Ağustos ayında katılımcılar, enflasyonun bir yıl sonra yüzde 3, beş yıl sonra ise yüzde 2,8 olacağını öngörmeye devam etti. Bu oranlar, Temmuz ayındaki beklentilerle aynı seviyede kaldı. Üç yıl sonrası için yapılan tahminlerde ise katılımcılar, enflasyonun yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e yükseleceğini öngördü.

CNBC-e'in derlediği habere göre Konut fiyatları konusundaki beklentilerde ise hafif bir artış gözlendi. Ağustos ayında konut fiyatlarında beklenen değişim oranı, bir önceki ayki yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,1'e çıktı.

Raporda dikkat çeken diğer bir nokta ise Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda gecelik faiz oranını düşürme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu yönünde. Fiyat baskılarının azalması ve iş piyasasında risklerin artmasıyla birlikte, Fed'in mevcut yüzde 5,25-yüzde 5,50 aralığındaki faiz oranını indirmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanan Ağustos ayı işe alım verilerinin yumuşak seyretmesi sonrasında piyasalar, ABD merkez bankasının politika faizini çeyrek veya yarım yüzde puanı indirme konusunda ikiye bölünmüş durumda. Ancak genel kanı, bu faiz indiriminin ardından bir dizi ek faiz indiriminin de geleceği yönünde.

New York Fed'in raporunda ayrıca, kamuoyunun benzin, kira ve sağlık hizmetlerindeki fiyat artışlarının daha yüksek olacağı, buna karşın gıda ve üniversite harcamalarındaki artışların ise daha yavaş seyredeceği beklentisi olduğu vurgulandı.

Katılımcıların işgücü piyasasına ilişkin beklentileri ise karışık bir görünüm sergiliyor. Daha yüksek gelir ve kazanç büyümesi beklentisi olmasına rağmen, harcama beklentilerinde de bir artış söz konusu. Ayrıca, ankette krediye erişim beklentilerinde bir iyileşme olduğu belirtilse de, borç ödemelerini kaçırma beklentilerinin artışı dikkat çekiyor. Ağustos ayında borç ödemelerini kaçırma beklentisi, Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.