Hazine 7 ve 9 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, salı günü 7 ve 9 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, salı günü 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Eylül Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 7 yıl (2408 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 9 yıl (3311 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Ekonomi