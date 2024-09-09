  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine 7 ve 9 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek
Takip Et

Hazine 7 ve 9 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, salı günü 7 ve 9 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine 7 ve 9 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, salı günü 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Eylül Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 7 yıl (2408 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede 9 yıl (3311 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

EBRD'den Borusan EnBW Enerji'ye 60 milyon dolarlık destekEBRD'den Borusan EnBW Enerji'ye 60 milyon dolarlık destekEnerji

 

Rabobank'ın, Rönesans Holding'e devrine onay çıktıRabobank'ın, Rönesans Holding'e devrine onay çıktıEkonomi

 

Ekonomi
Prof. Dr. Aziz Çelik: TES kıdem tazminatına çökme planıdır!
TES kıdem tazminatına çökme planıdır!
Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlar!
Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlar!
Rabobank'ın, Rönesans Holding'e devrine onay çıktı
Rabobank'ın, Rönesans Holding'e devrine onay çıktı
İç borç çevirme oranı ağustosta yüzde 147,7 oldu
İç borç çevirme oranı ağustosta yüzde 147,7 oldu
İstanbul'da bir öğrenci evi kaç liraya döşeniyor?
İstanbul'da bir öğrenci evi kaç liraya döşeniyor?
Mehmet Gerz: Yeni emeklilik çok önemli reform ve piyasa henüz farkında değil
Yeni emeklilik sistemi çok önemli reform ve piyasa henüz farkında değil