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EBRD'den Borusan EnBW Enerji'ye 60 milyon dolarlık destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borusan EnBW Enerji'ye Sivas ve Tekirdağ'da 116 megavatlık rüzgar enerjisi santrallerinin inşası için 60 milyon dolarlık finansman sağladı.

Haber Merkezi
AA
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EBRD'den Borusan EnBW Enerji'ye 60 milyon dolarlık destek
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yapılan açıklamaya göre, finansman, şirketin Sivas ve Tekirdağ'da 116 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesi ve inşası için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Avrasya, Orta Doğu ve Afrika Enerji Direktörü Aida Sitdikova, Borusan EnBW Enerji'ye sağlanan 60 milyon dolarlık finansmanın Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

"Sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacağız"

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı da Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji hedeflerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam ettiklerini dile getirerek, "Bu kararlılığımızın somut bir göstergesi de 116 megavat kurulu güce sahip yeni kara rüzgar santrallerine sağlanan finansmandır. Bu yatırımlarla enerji üretim kapasitesini artırarak ülkenin enerji ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılayacağız ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacağız. Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali (RES) kapasite artırımı ve Pelit RES projelerimiz enerji arz güvenliğinin sağlanması, uygun fiyatlı enerji arzı ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik önem taşıyor. Bu projelerin bir diğer önemli ayağı ise kapsayıcılık. Yenilenebilir enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımının desteklenmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." dedi.

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