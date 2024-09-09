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Rabobank'ın, Rönesans Holding'e devrine onay çıktı

Rekabet Kurumu'nun onayıyla Rönesans Holding, Rabobank AŞ'nin tüm hisselerini Rabobank International Holding B.V.'den devralarak, faaliyet alanlarına finans sektörünü de ekledi.

Haber Merkezi
AA
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Rabobank'ın, Rönesans Holding'e devrine onay çıktı
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Rönesans Holding, Rekabet Kurumu onayıyla finans sektöründeki satın alma sürecinde yeni aşamaya girdi.

Rabobank AŞ’nin tek kontrolünün Rönesans Holding AŞ tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumu tarafından onay verildi.

Rönesans Holding, Rabobank AŞ hisselerinin tamamının Rabobank International Holding B.V.'den satın alınmasına ilişkin Temmuz ayının sonunda hisse devir anlaşması imzalamıştı.

Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri Rönesans Holding’e devredilecek.

İnşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan Rönesans Holding, bu satın alma ile faaliyet alanlarına finans sektörünü de eklemiş olacak.

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