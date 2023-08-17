Nikkei'de aşağı yönlü hareket devam ediyor

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceği endişeleri ve Çin ekonomisinin sönük görünümü nedeniyle bu sabah da aşağı yönlü bir seyir izliyor. Endeks son 2,5 ayın en düşük seviyesine inerken,Japon yenin ABD doları karşısında zayıflaması da satışları tetikledi.

Nikkei N225 yüzde 1,22 düşerek 31.377,84 puanı gördü. Endeks bu seviyeleri en son 2 Haziran'da görmüşü. Daha geniş kapsamlı Topix endeksi de yüzde 1,25 düşüşle 2.232,48'e geriledi.

Phillp Securities Japonya'nın işlem müdürü Takehiko Masuzawa, "Yatırımcılar yalnızca olumsuz piyasa ipuçlarına tepki veriyor. Yen'in dolar karşısındaki zayıflığı hükümet müdahalesi spekülasyonlarına yol açtı. Eğer bu gerçekleşirse yen güçlenecek ve bu da Japon hisse senetleri için olumsuz olacak" dedi.

Japon yeni ABD doları karşısında bu sabah 146,56 seviyesine kadar geriledi. USDJPY şu sıralarda 146,38'den işlem görüyor.