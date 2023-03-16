Norveç Varlık Fonu, Credit Suisse'deki paylarını satıyor

Dünya'nın en büyük devlet fonları arasında yer alan Norveç Varlık Fonu Credit Suisse'de bulunan yüzde 1,49'luk payını 1 civarına indirdiğini açıkladı.

Satışın son zamanlarda ortaya çıkan iflas iddialarının ardından mı geldiği, yoksa daha önceden mi gerçekleştirildiği ise açıklanmadı.

Yapılan açıklamada, piyasadaki durumun yakından takip edildiği, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa bankalarına ilişkin durumun ise izlendiği belirtildi.