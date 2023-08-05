'Omaha Kahini'nden rekor kâr

Berkshire Hathaway şimdiye kadarki en yüksek üç aylık faaliyet kârını açıklarken, hisse senedi varlıklarından elde edilen kazançlar milyarder Warren Buffett liderliğindeki holdingin yaklaşık 36 milyar dolar toplam kâra geçmesine yardımcı oldu.

Artan faiz oranları ve temettü ödemelerinin yanı sıra Geico otomobil sigortacısının performansındaki toparlanma, Berkshire'ın sigorta işletmelerinin daha fazla pirim yapmasını sağladı. Şirketin karı bir önceki yıla göre %38 arttı.

Bu durum, BNSF demiryolu da dahil olmak üzere diğer işletmelerdeki düşüşleri dengeledi.

Yatırımcılar, Buffett'ın itibarı ve Nebraska eyaleti Omaha kenti merkezli şirketin daha geniş ekonomik eğilimleri yansıtması nedeniyle Berkshire'ı yakından izliyor.