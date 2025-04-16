Pekin'den, Trump'ın ‘top Çin'in sahasında’ açıklamasına tepki: Şantaja son verin

Çin, ABD'yi ticaret müzakerelerinde ‘baskı’ ve ‘şantaj’ taktiklerini durdurmaya çağırdı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda yaptığı ‘top Çin'in sahasında’ ifadelerine karşı çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, gümrük vergisi savaşını Çin'in değil ABD'nin başlattığını belirterek, Washington'ı ‘azami baskı’ stratejisinden vazgeçmeye çağırdı.

"Bu savaşın kazananı yok"

Pekin'in bir ticaret savaşı yapmak istemediğini, çünkü bu savaşın kazananının olmayacağını söyledi.

Trump'ın salı günü Pekin'in artık bir anlaşma yapması gerektiğini açıklamasının ardından geldi.

Trump, sözcüsü Karoline Leavitt tarafından okunan bir açıklamada, "Top Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor. Bizim onlarla bir anlaşma yapmamıza gerek yok" dedi.

Leavitt, "Çin ile diğer ülkeler arasında hiçbir fark yok, sadece çok daha büyükler ve Çin bizim sahip olduğumuz şeye sahip olmak istiyor" dedi.

Vergilerde ABD-Çin düellosu

Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini %245'e kadar sert bir şekilde artırdı ve Pekin'in karşı önlemlerle karşılık vermesine neden oldu. Pekin, tüm ABD ithalatlarına %125 gümrük vergisi uyguladı.

Çin: Vergileri ABD tarafına sorun

Trump yönetiminin son gümrük vergileri artışları sorulduğunda Lin, "ABD tarafına kesin vergi oranı rakamlarını sorun" yanıtını verdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun son verilerine göre, Çin'in GSYİH'si 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 4,42 trilyon dolara ulaştı.