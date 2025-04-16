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Trump talimatı verdi! Kritik minerallere vergi getirilmesi için çalışma başlattı

ABD Başkanı Trump, kritik minerallere gümrük vergisi getirilmesine zemin hazırlayacak inceleme başlatıyor. Trump talimatını içeren bir kararname imzaladı.

Haber Merkezi
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Trump talimatı verdi! Kritik minerallere vergi getirilmesi için çalışma başlattı
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ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallere tarife uygulanmasını değerlendirmek üzere bir inceleme başlatılması talimatını verdi.

Kritik mineraller için ulusal güvenlik incelemesi başlattı

Trump, Ticaret Bakanlığına, yasa kapsamında kritik mineraller üzerine ulusal güvenlik incelemesi başlatması talimatını veren bir kararname imzaladı.

Kararnamede, ABD'nin bu minerallerin ithalatına bağımlılığının "ulusal güvenlik, askeri hazırlık, fiyat istikrarı ve ekonomik refah ile dayanıklılık açısından risk oluşturabileceği" belirtildi.

Yeni vergi planı üzerinde çalışılıyor

Kararnameye göre, Ticaret Bakanlığının, 180 gün içinde soruşturma bulgularını Trump'a sunması ve tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağını önermesi gerekiyor.

Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı.

 Çin'in hakimiyetini kırmak için stratejik hamle

Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

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