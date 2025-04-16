Avrupa Birliği, daha fazla ABD gümrük vergisine hazırlanıyor

Son birkaç aydır Trump'ın AB'yi ABD'ye karşı ticari uygulamalarında en kötü suçlular arasında olmakla suçlamasıyla gerginlik tırmanıyor.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun ticaret sözcüsü Olof Gill, Beyaz Saray ve AB yetkilileri arasındaki toplantının ardından CNBC ile paylaşılan bir belgede, "İlk günden beri savunduğumuz gibi, kendi ekonomilerimize, işletmecilerimize ve tüketicilerimize zarar veren gümrük tarifeleri yerine müzakereleri tercih ediyoruz" dedi.

AB'nin en üst düzey ticaret yetkilisi Maros Sefcovic 14 Nisan'da ABD Sekreteri Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya gelmiş, ancak görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmişti.

Gill, "90 günlük süre içinde başarılı bir sonuca ulaşmak için önemli ortak çabalara ihtiyaç duyulacağı açıktır. AB üzerine düşeni yapıyor. Şimdi ABD'nin kendi pozisyonunu belirlemesi gerekiyor. Her müzakerede olduğu gibi bu da iki yönlü bir yol olmalıdır" dedi.