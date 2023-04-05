Pimco: ABD'de piyasalar resesyon tehditlerini görmezden geliyor
Pacific Investment Management Co'da Portföy Yöneticisi ve Çoklu Varlık Stratejisti olan Erin Browne, ABD'de fiyatlamaların resesyon ihtimalini hiçe sayarak gerçekleştiğini ve bunu bir tehdit olduğunu söyledi.
Amerikan yatırım yönetimi firması Pimco'da Portföy Yöneticisi ve Çoklu Varlık Stratejisti olan Erin Browne, ABD'de piyasaların resesyon ihtimalini çok fazla küçümseyerek hareket ettiklerini ve bunu bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Aynı anda hem tahvil hem de borsada bir ralli gerçekleştiğine işaret eden Browne, bunların ikisininde aynı anda olmasının çokta mümkün olmadığını ve ancak birinin devam edebileceğini söyledi.
Erin Browne, "Faiz oranları ve hisse senetleri piyasası, Federal Reserve'in bu yıl ve 2024'e kadar hızlandırılmış faiz indirimlerini fiyatlıyor, bu da faiz işlemcileri için "resesyona doğru gidiyoruz" anlamına geliyor. Ancak, hisse senetleri hala çok zengin değerlemelerle, bu yıl ve hatta 2024'te devam eden büyüme ve genişlemeyi fiyatlıyor. Bir durgunluğa doğru gittiğimiz gerçeğine odaklanmıyorlar. Tanımı gereği bir durgunluğun ekonominin küçüleceği anlamına geldiği göz önüne alındığında burada sorun çıkması muhtemel" dedi.