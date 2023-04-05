Pimco: ABD'de piyasalar resesyon tehditlerini görmezden geliyor

Amerikan yatırım yönetimi firması Pimco'da Portföy Yöneticisi ve Çoklu Varlık Stratejisti olan Erin Browne, ABD'de piyasaların resesyon ihtimalini çok fazla küçümseyerek hareket ettiklerini ve bunu bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Aynı anda hem tahvil hem de borsada bir ralli gerçekleştiğine işaret eden Browne, bunların ikisininde aynı anda olmasının çokta mümkün olmadığını ve ancak birinin devam edebileceğini söyledi.