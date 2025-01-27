Pimco'dan Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini

Pimco, Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranlarını düşürerek mevduat faizini yüzde 3'ten yüzde 2,75'e çekmesini bekliyor.

Portföy yöneticisi Konstantin Veit, yüzde 2,75'lik bir seviyenin risk yönetimi açısından yeterli esneklik sunduğunu söyledi.

“Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler, gerekirse gelecekteki faiz indirimlerinin daha yavaş bir hızda yapılmasıyla ele alınabilirken, faiz indirimi aşağı yönlü risklere karşı ek koruma sağlıyor” diye konuşan Veit, Aralık ayından bu yana ECB'nin artık aktif olarak kısıtlayıcı bir para politikası sürdürmeye çalışmadığını, ancak dengeli bir para politikası duruşu için baskı yaptığını belirtti.

Veid, “Bu durum Yönetim Konseyi'nde nötr faiz oranına ilişkin tartışmaya yeniden önem kazandırdı” diye konuştu.