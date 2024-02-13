Piyasalarda gözler ABD enflasyon verisinde

ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaları ötelerken, dün açıklanan verilerde ülkede kısa dönemli enflasyon beklentilerinin değişim göstermediği görüldü.

New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken, son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken, analistler, enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağının tahmin edildiğini aktardı. Kritik veri Türkiye saati ile (TSİ) 16.30’da açıklanacak. Beklentilerden farklı gelecek bir veri ile piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelebilir?

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna göre, fiyatlamalar mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Fed'in ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, bankanın ne zaman ve ne kadar faiz indirimi yapacağını tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Fed'in enflasyonla mücadelesine yönelik pek çok riskin olmaya devam ettiğine işaret eden Bowman, bankanın mevcut politika faizinin doğru yerde olduğunu, "yakın gelecekte" faiz indirimini uygun görmediğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de son birkaç yılda fiyatları yükselterek kar marjlarını ve satışlarını artıran ABD'li işletmelerin, ciddi artış uygulamalarından vazgeçme konusunda yavaş olabileceği riskinin bulunduğuna dikkati çekti. Barkin, "Enflasyonist baskının devam edeceği yönünde gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.