Porsche'den, Tayland'da dev yatırım: Lüks rezidans kulesi inşa edecek

Proje, bir emlak geliştirme şirketi olan Ananda Development ve otomobil üreticisinin lüks ürünler kolu olan Porsche Design tarafından gerçekleştirilecek.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta konut sektörüne giren Porsche, rezidans kulesinde 525 metrekare ile 1,135 metrekare arasında değişen 22 Sky Villası bulunacağını belirtti.

Fiyatlarının 15 milyon dolardan (13.59 milyon euro) başlayıp 40 milyon dolara (36.25 milyon euro) kadar çıkması beklenen Sky Villalarının, hem dört katlı hem de dubleks seçenekleri bulunacağı da aktarıldı.

Özellikleri ne olacak?

Binada ayrıca, "The Loop" olarak adlandırılan dahili spiral araba rampası, araba koleksiyonları için ideal lüks araba garajları, spa, havuz, spor salonu ve sosyalleşme ve iş toplantıları için kullanılabilecek salonlar gibi bir dizi başka lüks olanak da yer alacak.

Daire bloğunda, geniş ve etrafı saran balkonlar yer alacak ve tasarımında bol miktarda metal ve cam kullanılacak. Ayrıca elektrikle çalışan dolap kapakları ve çekmeceler ile kişiselleştirilebilen lüks aletler gibi özellikler de bulunacak.

Bangkok'un Sukhumvit bölgesinde yer alacak bu 21 katlı konut projesinin inşaatının 2025 yılında başlaması ve 2028 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Porsche Design tarafından inşa edilen bina, türünün üçüncü örneği olacak. Diğer iki bina Stuttgart ve Miami kentlerinde bulunuyor.

Mükemmel tasarım ve optimum işlevsellik hedefi

Porsche'den kısa bir süre önce yapılan açıklamada, bu apartman bloklarının şirketin en değerli ve seçici müşterilerine özel deneyimler sunmasının bir yolu olduğu vurgulandı.

Güneydoğu Asya da, özellikle bölgede düzenlenen önemli otomotiv etkinlikleri nedeniyle şirket için kilit bir bölge haline geliyor.

Porsche Lifestyle Group Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Buescher yaptığı açıklamada, "Sürekli mükemmellik arayışımızda bir kilometre taşını işaret eden Ananda Development ile ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz," dedi.

"Profesör F.A.Porsche'nin 'ödün vermeden formu temel unsurlara indirgerken işlevi optimize etme' tasarım felsefesini takip eden Porsche Design Tower Bangkok, zarif tasarım ve optimum işlevselliğin çığır açan bir birleşimini temsil ediyor," diyen Buescher, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vizyonumuz, kişinin tutkusunun geliştiği bir yaşam alanı yaratmaktır. Her çabamızda tutkuyu hedefliyor, projelerimizin yaşam alanlarının ötesine geçerek bireyselliğin ifadesi olmasını sağlıyoruz."

Ananda Development Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Chanond Ruangkritya da şunları söyledi: "Bugün Porsche Design Tower Bangkok konseptinde örneklendiği gibi, tutkunun yaratıcılığı beslediği ve bizi mükemmelliğe ulaşmaya ittiği inancımızın uyumunu simgeleyen Porsche Design ile işbirliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Ortaklar arasındaki müşterek tutkunun, Porsche'nin lüks tasarımdaki mükemmelliği ve Ananda Development'ın gayrimenkul alanındaki detaylara gösterdiği titizlikle birleştiğinde, gerçekten istisnai bir konut tesisinin yaratılması ile sonuçlanacağına inanıyoruz."