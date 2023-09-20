Powell'dan 'faiz' mesajı: Bir artırım daha yapmaya hazırız

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanmasından sonra düzenlenen basın toplatısında açıklamalarda bulunuyor. Powell, gerekli olduğu takdirde para politikasında sıkılaşmanın devam edeceği mesajını verirken; "Fed kararlarını gelen verilere dayanarak verecek" şeklinde tekrar vurguladı.

Tüketici harcamalarının güçlü olduğunu vurgulayan Powell, “Enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşürmek için önümüzde hala gidilecek yol var” dedi.

Başkan Powell, hala yapılacak çok iş olduğunun altını çizdi ve “Fed faiz kararlarını toplantıdan toplantıya vermeye devam edecek” şeklinde belirtti. Powell ayrıca, “Politika faizini bu seviyelerde tutma kararı almamız demek istediğimiz noktada olduğumuz anlamına gelmiyor” olarak kaydetti.

"Bir faiz artırımı daha yapmaya hazırız"

Powell, "Eğer uygun olacaksa, ihtiyaç olacaksa, bize daha fazla güven verecek ise bir faiz artırımı daha yapmaya hazırız" mesajı verirken; durabilecekleri nihai seviyeyi bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan, faiz indirimlerinin zamanlamasıyla ilgili olarak, "Faiz indiriminin zamanlaması konusunda bir sinyal verme niyetinde hiç olmadım" şeklinde vurguladı.

Çok fazla belirsizlik olduğunu değerlendiren Powell, "Yumuşak iniş mümkün olabilir, buna bizim dışımızdaki faktörler karar verecek" dedi.

Powell aynı zamanda, "Attığımız tüm politika adımları işe yarıyor, öyle bir noktaya geldik ki gelinen seviyelerin yeterli olduğunu söyleyebiliyoruz ve burada durabiliyoruz, ancak gelinen seviyelerin o seviye olduğunun henüz garantisi yok" olarak söyledi.