Fed, faizi 22 yılın zirvesinde sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), sürpriz yapmadı; sıkılaştırmada mola verdi. Banka politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit tuttu. Böylece Fed faizleri 22 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya devam etti; ancak ABD ekonomisini daha ne kadar dizginleyeceğini tartışırken para politikasında sıkılaştırmaya istekli olduğunun sinyalini verdi.

Bu yıl için bir faiz artışı daha öngörüldü

Fed yetkilileri, enflasyonla mücadele için bu yıl faiz oranlarını bir kez daha artırmaya hazır olduklarının sinyalini verdi. 12 üye bu yıl bir faiz artışı daha beklerken; 7 üye faizi sabit tutmayı destekliyor. Karar metninde, ek politika sıkılaştırmasına dair ifadeyi değiştirmedi.

İki günlük FOMC toplantısının sonunda açıklanan tahminlere göre, ekonomik faaliyetlerin beklenenden daha güçlü olması nedeniyle, yetkililerin çoğunluğu faiz oranlarını gelecek yıl boyunca mevcut seviyelerine yakın tutmaları gerekeceğini düşünüyor.

Fed yetkililerinin faiz tahmini gelecek iki yıl için yükseldi

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,6 olarak kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2025 yılı için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseldi. 2026 yılı için ilk kez açıklanan faiz tahmini ise yüzde 2,9 oldu.

Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

Büyüme tahminleri yükseltildi

Fed yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için GSYH tahminlerini yukarı yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2023 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,0'den yüzde 2,1'e çıkarıldı.

Fed yetkililerinin gelecek yıl için GSYH beklentisi yüzde 1,1'den yüzde 1,5'ye çıkarken, 2025 yılı için beklentisi yüzde 1,8 olarak kaldı. Fed'in 2026 yılı için ilk kez açıkladığı büyüme tahmini ise yüzde 1,8 oldu.

Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

İşsizlik beklentileri aşağı çekildi

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e çekildi. Fed yetkililerinin 2024 ve 2025 yılları için tahmini yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e indi.

Uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4,0 olarak kalırken, 2026 yılı tahmini de ilk kez yüzde 4,0 olarak açıklandı.

Piyasalar ne tepki verdi?

Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yaparak borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutmayı planladığının sinyalini vermesinin ardından ABD borsaları geri çekilirken; dolar endeksi yeniden 105 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ilk tepki olarak yüzde 4,32'den yüzde 4,35 seviyesine yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 5,05'ten yüzde 5,12'ye kadar çıktı.

Altının ons fiyatı, açıklamalar öncesi 1946 dolarda bulunurken; 1939 dolara kadar baskılandı.

Brent petrolün varil fiyatı ise, 93,87 dolardan 93,26 dolara kadar düştü.