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Ruble yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Rus rublesi, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi
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Ruble yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
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Rus rublesi, yeni ABD yaptırımlarının Rusya'nın zaten kısıtlı olan ticaret kanallarını tıkayacağı korkusuyla Ukrayna savaşının başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Rublenin son dönemdeki düşüşü, sıradan Ruslar için ekonominin sağlığını ölçmede psikolojik olarak önemli bir eşik olan dolar başına 100 rublenin ötesine geçti. Dolar/ruble 110,93 seviyesine gerileyerek Mart 2022'den bu yana en zayıf değerini aldı.

Analistler geçen hafta ABD'nin, yaptırım uygulanmayan son büyük Rus kredi kuruluşlarından biri olan Gazprombank da dahil olmak üzere düzinelerce finans kuruluşuna yönelik yaptırımlarına işaret etti. Kısıtlamalar yabancı alıcıların Rus ihracatına ödeme yapmasını zorlaştırabilir.

Düşen ruble ithalat maliyetlerini arttırma tehdidi yaratıyor. Tüketici enflasyonunun halihazırda yüzde 9'a yakın seyretmesi, merkez bankasının geçen ay faiz oranlarını yüzde 21'e yükseltmesine yol açtı. Banka'nın aralık ayında toplandığında bir artırım daha yapılması muhtemel görülüyor.

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