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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin: Rusya Avrupa’ya tam 6 kat fark attı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke ekonomisinin 2024 yılında nominal olarak 200 trilyon rubleye (yaklaşık 2,37 trilyon dolar) ulaştığını ve Avrupa ekonomilerine kıyasla altı kat daha hızlı büyüdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin: Rusya Avrupa’ya tam 6 kat fark attı
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 2023 yılında sabit sermaye yatırımlarında yüzde 7,5’lik bir artış yaşandığını açıkladı. 2024 itibarıyla halkın harcanabilir gelirlerinde yüzde 8,5 oranında bir yükseliş beklediklerini belirten Mişustin, işsizlik oranının ise tarihinin en düşük seviyelerine gerilediğine dikkat çekti.

Son 4 yılda iki kat büyüme

Rus ekonomisinin son dört yılda yaklaşık iki kat büyüdüğüne vurgu yapan Mişustin, “Ekonomimiz, 2024 yılında ilk kez nominal olarak 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı. Bu, Rusya’nın istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve küresel ekonomideki yerini güçlendirdiğini gösteriyor.” dedi.

"Dünyanın en büyük dört ekonomisi arasında"

Rusya’nın dünya ortalamasından iki kat daha hızlı büyüdüğünü belirten Mişustin, satın alma gücü paritesi açısından ülkenin dünyanın en büyük dört ekonomisi arasında yer aldığını söyledi. Mişustin, “Ekonomimiz geçen yıl yüzde 4,1 büyüdü. Son iki yıldaki büyüme oranımız Avrupa’yı neredeyse altı kat aştı. Avrupa’daki birçok ülke durgunluk içinde. Örneğin, Alman ekonomisi uzun süredir küçülüyor.” ifadelerini kullandı.

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