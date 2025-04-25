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Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, “Faizi sabit tutma kararı geniş bir mutabakat ile alındı” dedi.

Haber Merkezi
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Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, faizi yüzde 21'de tutma kararının geniş bir mutabakat ile alındığını söyledi.

Nabiullina düzenlediği basın toplantısında, "Faizi sabit tutma konusunda geniş bir mutabakatımız vardı. Daha ziyade sinyalin nüanslarını tartıştık” dedi

Bir süre önce, kilit faiz oranının düşürülmesi konusunu gündeme getirmelerine olanak sağlayacak bazı tetikleyiciler belirlediklerini anlatan Nabiullina, "Çok çeşitli faktörleri ve eğilimleri analiz ediyoruz, ancak her şeyden önce mevcut enflasyonda gerçekten istikrarlı bir düşüşe, enflasyon beklentilerinde istikrarlı bir düşüşe dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Nabiullina, “Ayrıca tüketici faaliyetlerindeki yavaşlamaya, tüketici kredilerine, işgücü piyasasındaki gerilimin azalmasına ve bütçeden ya da dış koşullardan kaynaklanan enflasyonist şokların olmamasına dikkat ettik" diyen Nabiullina, "Bu faktörler açısından, halihazırda bazı ivme kanıtları görüyoruz, ancak tüm bunların yeterince sürdürülebilir olduğuna dair daha fazla güvene ihtiyacımız var. Yine de son faiz belirleme toplantısına kıyasla, birçok süreç muhtemelen şimdi daha istikrarlı görünüyor” ifadelerini kullandı.

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