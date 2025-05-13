  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. UBS'ten Çin ekonomisi için büyüme tahmini
Takip Et

UBS'ten Çin ekonomisi için büyüme tahmini

UBS, Çin ekonomisinin yüzde 3,7-4 arasında büyümesini bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UBS'ten Çin ekonomisi için büyüme tahmini
Takip Et

UBS Yatırım Bankası Asya Ekonomisi Başkanı ve Baş Çin Ekonomisti Tao Wang, Çin'in GSYH büyümesinin 2025 yılında, ABD'nin Çin ürünlerine uygulayacağı nihai gümrük vergisi oranlarına ve ek iç politika teşviklerinin ölçeğine bağlı olarak yüzde 3,7-4 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

ABD-Çin ticaret gerilimlerinin son dönemde azalması, 2025 yılında ek mali teşviklerin potansiyel ölçeğini azaltabilir. Devam eden deflasyonist baskılar ve yüksek belirsizlik ortamında, Çin Merkez Bankası'nın 2025 yılında faiz oranlarını 20-30 baz puan daha düşürmesi beklenirken, hükümet gayrimenkul stoklarının eritilmesini daha da teşvik edecek.

Goldman Sachs, Fed'den faiz indirimini yıl sonuna ötelediGoldman Sachs, Fed'den faiz indirimini yıl sonuna ötelediKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Küresel bankalar Çin tahminlerini gözden geçiriyor
Küresel bankalar Çin tahminlerini gözden geçiriyor
Fed anketi: Kredi talebi zayıfladı
Fed anketi: Kredi talebi zayıfladı
Goldman Sachs, Fed'den faiz indirimini yıl sonuna öteledi
Goldman Sachs, Fed'den faiz indirimini yıl sonuna öteledi
ABD bütçesi geçen ay 258 milyar dolar fazla verdi
ABD bütçesi geçen ay 258 milyar dolar fazla verdi
ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredi talebi zayıfladı
ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredi talebi zayıfladı
Japonya'da iflas eden şirket sayısı 11 yılın en yükseğinde
Japonya'da iflas eden şirket sayısı 11 yılın en yükseğinde