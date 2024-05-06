Rusya'nın altın ve döviz rezervleri düştü
Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri önceki hafta geriledi.
Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 603,2 milyar dolar olan rezervler 596,8 milyar dolar seviyesine indi.
Altın rezervi 1 Nisan itibarıyla 75,0 milyon ons, 166,04 miyar dolar oldu.
Rezervler 2022'de 598,6 milyar dolar seviyesindeydi
- Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 598,6 milyar dolar seviyesindeydi.
- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.
- Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre ve Hindistan'ın ardından 5. büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.