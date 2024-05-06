Rusya'nın altın ve döviz rezervleri düştü

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 603,2 milyar dolar olan rezervler 596,8 milyar dolar seviyesine indi.

Altın rezervi 1 Nisan itibarıyla 75,0 milyon ons, 166,04 miyar dolar oldu.

Rezervler 2022'de 598,6 milyar dolar seviyesindeydi

- Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 598,6 milyar dolar seviyesindeydi.

- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.

- Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre ve Hindistan'ın ardından 5. büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.