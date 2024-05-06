SOCAR Türkiye’nin ‘Stratejik Yetkinlikler Geliştirme Programı’: Simülasyonda CEO olma şansı

SOCAR Türkiye, Stratejik Yetkinlikler Geliştirme Programı'nın önemli bir parçası olan Business Acumen Programı'nın 2023 yılındaki çalışmalarını anlatan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, İş Mükemmelliği Başkan Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, programdaki insan odaklı yaklaşımlar ve uygulamalar ile çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlandığını dile getirdi.

Program interaktif eğitimler ve simülasyonlarla tasarlandı

"Sürekli öğrenmek ve deneyimlerden kazanımlar çıkarmak" amacıyla 2021 yılında ‘Stratejik Yetkinlikler Geliştirme Programı’nı başlattıklarını söyleyen Kadıoğlu "Business Acumen Programı, şu anda bu programın bir parçası olarak devam ediyor" dedi. Programa ilişkin bilgi veren Kadıoğlu şunları söyledi: "Şş dünyasındaki karmaşıklığı anlama, stratejik düşünme, finansal okuryazarlık, etkili karar verme ve iş süreçlerini geliştirme becerilerini içeriyor. İnteraktif eğitimler ve simülasyonlarla tasarladığımız programı, sanal ortamda oynanan ekip oyunu olarak kurguluyoruz. Business Acumen Programı’yla bir yandan çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerinin geliştirmesini teşvik ederken bir yandan da dünyada bu alanda referans alınan bir konuma gelmek istiyoruz."

2023 yılı Business Acumen Programı ile elde edilen başarıları aktaran Kadıoğlu şunları ifade etti:

"2023 dönemi Business Acumen Programı, 71 çalışma arkadaşımızın katılımıyla önemli başarılar elde etti. 9 takımımız 8 dönem boyunca CESIM simülasyon platformu üzerinden kurdukları şirketler ile kıyasıya mücadele ettiler. Program, takımlar arasında rekabet ve iş birliğini teşvik ederek, stratejik düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirmeye odaklanıyor. Bu bağlamda SOCAR Türkiye grup şirketlerinin farklı departmanlarından yöneticilerimiz de eğitimler veriyor. Ayrıca, katılımcılar sanal ortamda oluşturdukları şirketlerini sırayla yöneterek kendileri de simülasyon oyunda CEO olma şansı elde ediyor. Böylece liderlik ve iletişim becerilerini de geliştirme şansı kazanıyorlar. "

"Bu yaklaşım şirket kültürünü güçlendiriyor"

Programı sırasında insan odaklı yaklaşımlara değinen Kadıoğlu "Programdaki insan odaklı yaklaşımlar ve uygulamalar, çalışma arkadaşlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Katılımcılar, program sürecinde CEO gibi rol alarak liderlik ve iletişim becerilerini geliştiriyor. Bu yaklaşım şirket kültürünü güçlendiriyor ve iş birliğini teşvik ediyor. Böylece her çalışma arkadaşımızın potansiyeli maksimum düzeye çıkıyor. Bu durum, şirketin yenilikçi ve dinamik bir atmosfere sahip olmasını sağlıyor ve çalışanların kariyerlerinde yeni fırsatlar yakalamalarına olanak tanıyor. Ayrıca simülasyon oyunu kullanarak katılımcılar, iş dünyasının yanı sıra genel ekonomik dinamikleri de daha iyi anlama fırsatı buluyor" diye anlattı.

"SOCAR Türkiye olarak gençlere iş dünyası deneyimi kazandırmak amacıyla 2023'te Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nden toplam 76 öğrenciye iş simülasyonu oyununa katılma fırsatı sunduk" diyen Kadıoğlu, sosyal sorumluluk projesiyle hedeflediklerini şöyle özetledi: "Gençlerin kariyer yolculuklarına değerli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Benzer iş birliklerimizi gelecekte de sürdürmeyi planlıyoruz.

Kadıoğlu programın 2024'teki yolculuğuna ilişkin ise "2024 yılında yapacağımız programda eğitim içeriklerimizi daha da zenginleştirerek, inovasyonu teşvik eden projeler hayata geçireceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın liderlik potansiyellerini ve sorun çözme becerilerini artırarak, sürekli gelişimi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.