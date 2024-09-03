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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank "rupi mevduatı" hesabı sunmaya başladı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, müşterilerine Hindistan para birimi rupiyle mevduat hesabı açma seçeneği sundu.

Haber Merkezi
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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank "rupi mevduatı" hesabı sunmaya başladı
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Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, rupi cinsinden mevduat hesabı seçeneğinin müşterilere sunulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, 1 yıllık rupi cinsinden mevduat hesabına yıllık yüzde 3,56 faiz verilecek.

Rusya'da daha önce de ülkenin en büyük ikinci bankası VTB yuanla mevduat hesabı sunmaya başlamıştı.

Yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın dış ticaretinde son yıllarda dolar ve Euro'nun payı azalırken, yuan ve rupi gibi "dost ülkelerin" para birimlerinde artış yaşanıyor.

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