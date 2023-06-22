'Şahin Powell', piyasaları savunmada tutuyor

Asya piyasaları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "Enflasyonda %2'ye geri dönme sürecinin uzun bir yolu olduğunu" söyleyerek bu yıl daha fazla faiz artışı öngörmesinin ardından büyük ölçüde yükseldi.

Powell'dan faiz artışı mesajı

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde sunum yapmak için hazırlanan Powell, "Neredeyse tüm Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) katılımcıları yılsonuna kadar faiz oranlarının bir miktar daha artırılmasının uygun olacağını bekliyor" dedi.

Bu açıklamaların ardından Japonya'da gösterge Nikkei 225 çarşamba günkü kazançlarını kaybederek %0,19 düşerken, Topix %0,53 arttı.

Güney Kore Kospi endeksi %0,46 ve Kosdaq %0,17 yükselirken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 çarşamba günkü kayıplarını genişleterek %1,59'luk bir zarar yazdı.

Bu arada Hong Kong ve Çin’in yanı sıra Tayvan'daki piyasalar perşembe günü tatil nedeniyle kapalı.

Kripto piyasları yeşilde

Öte yandan, kripto piyasaları da son 24 saatte yükseldi. Bitcoin 26 Nisan'dan bu yana ilk kez 30.000 doların üzerine çıktı. Ether ise 4 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 1.900 dolar seviyelerine göz kırptı.

Wall Street’te gece boyunca, üç ana endeks de üst üste üçüncü gün düşerken, Nasdaq Bileşik endeksi en büyük kaybı yaşadı ve %1,21 geriledi. Dow Jones %0,3, S&P 500 ise %0,52 düştü.