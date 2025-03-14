SEB ve SocGen’den tahvil uyarısı: Getiri tahminleri yükseldi

SEB Research'ten Jussi Hiljanen, 10 yıllık Alman Bund getirisinin önümüzdeki üç ila altı ay içinde yüzde 3'e yakın işlem görebileceğini söylüyor.

Baş stratejist Hiljanen, 10 yıllık Bund getirisinin önümüzdeki aylarda çoğunlukla yüzde 2,50 ile yüzde 3,00 arasında işlem göreceğini ve SEB Research'ün önceki hedef aralığı olan yüzde 2,20 ile yüzde 2,60'ın üzerinde olacağını tahmin etti.

Hiljanen, "Revizyon, Almanya'nın mali genişleme planlarını takip ediyor. Hiljanen, pozisyonların daha fazla yeniden dengelenmesinin getirileri yükseltebileceğini, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin uzun getirilerdeki yukarı yönlü etkiyi şimdilik yüzde 3 civarında sınırlaması gerekli" dedi.

10 yıllık Bund getirisi perşembe günü 4 baz puan düşüşle yüzde 2,856'dan kapandı.

Societe Generale tahminlerini yükseltti

Societe Generale Research'ün faiz stratejistleri, 10 yıllık Alman Bund getirileri için tahminlerini yükselttiler.

Stratejistler Alman devlet tahvili getirinin 2025'in sonlarında %3'ün üzerine çıkmasını beklediklerini söylediler.

Stratejistler, bunun Almanya liderliğindeki Euro Bölgesi için daha iyi bir ekonomik görünümü yansıttığını savundular.

Temel senaryolarında 10 yıllık Bund getirisinin dördüncü çeyrekte %3,20 olacağını tahmin eden stratejistler, bununla birlikte, görünümün belirsiz olduğunu ve Almanya'nın mali paketinin etkili bir şekilde uygulanmasına bağlı olacağını ifade ettiler.

Diğer belirsizliklerin ise Avrupa savunma harcamaları, Ukrayna'daki savaşa ilişkin potansiyel senaryolar ve ticaret savaşının tırmandığı bir ortamda küresel makro güçlerle ilgili olduğu vurgulandı.

10 yıllık Bund getirisi perşembe günü %2,856'dan kapandı.

ABD Hazine tahvil getirisi de tahmini de açıklandı

SEB Research baş stratejisti Jussi Hiljanen, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisinin önümüzdeki aylarda tarafından daha önce beklenenden daha düşük bir aralıkta gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

SEB Research, daha önce yüzde 4,20-5,00 aralığında tahmin ettiği 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisinin önümüzdeki 3-6 ay içinde yüzde 4,00-4,50 aralığında işlem görmesini bekliyor.

Hiljanen, “Bu revizyon, olumsuz tarife etkilerine ilişkin endişelerin görünümlere dahil edilmesi nedeniyle piyasaların artık Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerini azaltma olasılığının daha düşük olduğu görüşümüzü yansıtıyor” dedi.

10 yıllık Hazine tahvili 1,3 baz puan artışla yüzde 4,289'dan işlem görüyor.