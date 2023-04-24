Şili, lityumu devlet kontrolüne alabilir

Hilal SARI

Dünyanın en büyük ikinci lityum üreticisi ve en büyük lityum rezervlerini barındıran Şili’den sektörün kamusallaştırılacağı mesajı geldi. Küresel otomotiv sektörünün elektrikli araç (EV) bataryaları için yakından izlediği lityum sektöründe Şili’nin bu adımı küresel rekabetin iyice kızıştığına ve ülkelerin lityumda korumacı adımlarının artacağına işaret ediyor.

Meksika da geçen yıl lityum sektörünü ulusallaştırmış, Zimbabwe işlenmemiş lityum ihracatını kısıtlamıştı.

Endonezya da aralarında nikelin de bulunduğu batarya metallerinin ihracatına kısıtlamalar uyguluyor. Lityum üçgenini oluşturan Şili’nin komşu ülkeleri Arjantin ve Bolivya’da da hükümetler lityum sektöründe devletin daha fazla pay sahibi olması için çalışmalar yürütüyor.

Ulusal lityum şirketi kuracak

Şili’nin sol kanat kökenli genç devlet başkanı Gabriel Boric, geçen hafta yaptığı açıklamada “Devlet tüm lityum üretim döngüsüne katılım sağlayacak ve ulusal bir lityum şirketi kuracak” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki iki lityum madencilik şirketi - Şilili SQM ve ABD’li Albemarle - sırasıyla 2030 ve 2043 yılına kadar özel şirketler olarak faaliyetlerine devam edecek. Boric faaliyet sözleşmelerindeki bu tarihlere saygı duyulacağını söyledi. Ancak bu süreçte devletin nasıl bir katılımı olacağına dair müzakereler gerçekleşecek.

Açıklama cuma günü iki şirketin de hisselerinde sert düşüşler getirdi.

En büyük lityum üreticisi Avustralya’da hükümetin bir raporuna göre 2022’de küresel lityum karbonat üretimi 737 bin tondu. 2023’te 964 bin tona, 2024’te 1 milyon 167 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Şili 9.200 milyon tonluk lityum rezerviyle dünyanın en büyük lityum rezervlerini bulunduruyor. Çin’de lityum karbonat fiyatları 2022 sonunda gördüğü 600 bin yuan düzeylerinden yüzde 70 düşüşle 165 bin yuan seviyesine geriledi.