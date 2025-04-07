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Suriye Merkez Bankası başkanlığına atama

Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Suriye Merkez Bankası Başkanlığı'na Meyra Sabrin'in yerine Abdulkadir el Husriyye atandı.

Haber Merkezi
AA
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Suriye Merkez Bankası başkanlığına atama
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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Abdulkadir el Husriyye, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

Şam Üniversitesi mezunu el Husriyye, Beyrut Amerikan Üniversitesinde İşletme Yönetimi yüksek lisans ve İngiltere'deki Durham Üniversitesinden Finans alanında doktora derecelerine sahip.

Suriye'de geçiş döneminde atanan Meysa Sabrin, ülkedeki ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olmuştu.

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