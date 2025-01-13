Suudi Arabistan'ın uranyum planı

Dhahran'da düzenlenen bir konferansta konuşan Prens Abdülaziz, nükleer reaktörler için uranyum yakıtı hazırlamakta kullanılan toz halindeki mineral konsantresine atıfta bulunarak, “Onu zenginleştireceğiz, satacağız ve ‘sarı kek’ yapacağız” dedi.

Suudi Arabistan, nükleer silahlardaki rolü nedeniyle hassas bir alan olan uranyum zenginleştirmeyi de kapsayacak şekilde genişletmek istediği yeni bir nükleer programa sahip.

Riyad, enerji karışımını çeşitlendirmek için nükleer enerjiyi kullanmak istediğini söyledi.