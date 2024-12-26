Tayland, BRICS'e "partner ülke" olma davetini kabul etti

Tayland, BRICS'e "partner ülke" statüsü kazanmak için yapılan daveti kabul ettiğini duyurdu.

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, 23-24 Ekim tarihlerinde Rusya'da gerçekleştirilen BRICS zirvesi sonrasında sunulan partner ülke davetinin kabine tarafından oylandığını ve kabul edildiğini belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, BRICS üyeliğinin ticaret, yatırım, gıda ve enerji güvenliğini güçlendirerek Tayland için faydalı olacağını vurguladı.

Üye sayısı 9'a yükselen BRICS, dünya ekonomisindeönemli bir yere sahip

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Bu yıl yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısı 9'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.