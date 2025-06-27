Tokyo'da çekirdek enflasyonda sert gerileme!

Bloomberg'in haberine göre, Tokyo’da çekirdek tüketici enflasyonu Haziran ayında geçici enerji faturası indirimleri nedeniyle sert şekilde yavaşladı, ancak yine de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde kaldı. Bu durum, piyasaların gelecekteki faiz artışlarına yönelik beklentilerini canlı tutuyor.

Tokyo TÜFE haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı

Taze gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları hariç tutan Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı. Bu oran, piyasanın yüzde 3,3’lük artış beklentisinin altında kaldı. Mayıs ayında ise TÜFE yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Cuma günü açıklanan verilere göre, hizmet fiyatlarındaki istikrarlı artışlara ek olarak, Japonya’nın temel gıda maddesi olan pirinç dahil birçok gıda ürününde yaşanan fiyat yükselişleri tarifeler nedeniyle fiyat baskılarının genişlediğini gösteriyor.

Bu veriler, Japonya Merkez Bankası’nın 30-31 Temmuz tarihlerindeki bir sonraki faiz kararı toplantısında dikkate alacağı unsurlar arasında yer alacak.