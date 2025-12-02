Trump yanıtladı: Yeni Fed başkanı ne zaman açıklanacak?

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının başında Fed'in başına geçecek kişiyi açıklayacağını söyledi ve bu açıklama, ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki lideri hakkında spekülasyonları daha da alevlendirdi.

Salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında Trump, "Fed başkanını muhtemelen önümüzdeki yılın başlarında açıklayacağız" dedi.

Trump'ın açıklamaları, duyuru için daha net bir zaman çizelgesi sunuyor. Seçim sürecini yürüten Hazine Bakanı Scott Bessent, daha önce kararın Noel civarında açıklanabileceğini söylemişti.

Trump, aylardır Fed'e faiz oranlarını düşürmesi yönünde baskı yapıyor. Mayıs ayında Fed Başkanlığı görev süresi sona erecek olan Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi belirlemek, Trump'a kurumu yeniden şekillendirmek için şimdiye kadarki en büyük fırsatı sağlayacak.

Trump, Powell'ı faiz indirimlerinde çok yavaş ve temkinli davrandığı gerekçesiyle eleştirmişti. Başkan, Powell'ın ardından gelecek ismin faizleri düşürme konusunda daha kararlı adımlar atmasını beklediğini ifade etti.

Konuya yakın kaynaklar, geçen hafta Bloomberg News'e yaptıkları açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Powell'ın yerine geçecek isim için en güçlü aday olarak görüldüğünü söylemişti.