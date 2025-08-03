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Trump, zayıf istihdam verileri ardından üst düzey yetkiliyi görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü piyasayı şoke eden zayıf ABD işgücü piyasası verilerinin açıklanmasının ardından, üst düzey bir Çalışma Bakanlığı yetkilisini görevden aldı.

Haber Merkezi
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Trump, zayıf istihdam verileri ardından üst düzey yetkiliyi görevden aldı
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Trump, eski Başkan Joe Biden tarafından atanmış olan Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Başkanı Erika McEntarfer'ı, kanıt olmaksızın verileri manipüle etmekle suçladı. Bu hamle, federal hükümet tarafından yayımlanan ekonomik verilerin güvenilirliği hakkındaki zaten artan endişeleri daha da körükledi.

Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru işgücü rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Bu gibi önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlarla manipüle edilmemeli" ifadesini kullandı.

Trump'ın siyasi taraflılıkla ilgili hiçbir kanıt olmadan suçladığı BLS Başkanı McEntarfer'ı görevden alması, kendi partisiyle bağlantılı ekonomistlerin bile tepkisini çekti.

Ekonomi politikalarında yaşanan ikinci bir sürpriz gelişmede ise Trump'ın faiz oranlarını düşürmediği için neredeyse her gün çatıştığı ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde etkisini artırma fırsatı, Fed Yöneticisi Adriana Kugler'ın Cuma öğleden sonra beklenmedik istifasıyla beklenenden çok daha erken ortaya çıktı.

Bu iki gelişme, Trump'ın son tarife duyuruları ve zayıf iş verileri nedeniyle zaten sarsılan borsayı daha da sarstı. Gösterge S&P 500 Endeksi %1,6 düşerek iki aydan uzun bir süredir en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

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