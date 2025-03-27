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Trump’ın vergi hamlesi ABD şirketlerini zorluyor

FT, Trump'ın yeni gümrük vergilerinin yaklaşırken, ABD şirketlerinin Çin'in baskısını hissettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump’ın vergi hamlesi ABD şirketlerini zorluyor
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Yöneticiler Başkan Donald Trump'ın Çin mallarına getirdiği %20'lik ek gümrük vergileriyle boğuşarak kendilerini daha fazlasına hazırlarken, Amerikan şirketleri Çinli tedarikçilerle fiyat indirimi pazarlığı yapmak, üretimi kaydırmak ve ABD'li tüketiciler için fiyatları arttırmak için yarışıyor.

Trump seçim kampanyasını Çin mallarına yüzde 60 gümrük vergisi getirme vaadiyle yürüttü ve Beyaz Saray 2 Nisan'da dünyanın dört bir yanındaki ülkelere yönelik "karşılıklı gümrük vergilerini" açıkladığında Çin'den yapılan ithalata ek vergiler getirebilir.

Gümrük vergilerinin ne kadar yükselebileceği belli değil ancak ABD'li ve Çinli şirketler geçici çözümler arıyor ve Çin'e bağımlılıklarını azaltmak için tedarik zincirlerini yeniden gözden geçiriyorlar. Ev mobilyaları perakendecisi Williams-Sonoma'nın finans müdürü Jeff Howie bu ay yatırımcılara yaptığı açıklamada, "satıcılarımızdan maliyet tavizleri elde etmenin" listenin başında yer aldığını söyledi.

Howie, şirketin kaynak kullanımını Çin dışına kaydırmaya devam edeceğini, 2018'de envanterin yüzde 50'sini oluşturan Çin malı ürünleri yüzde 23'e indirdiklerini söyledi. Howie ayrıca ABD'deki üretimi de genişleteceklerini ve "hedeflenen fiyat artışlarını müşterilerimize yansıtacaklarını" söyledi.

 

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