Trump'ın zaferi Euro'yu zayıflattı! 'Dolarla eşitlenebilir'

ABD’nin Trump yönetiminde yeni gümrük vergileri getirme olasılığı, bazı ekonomistlerin euro ile ABD doları paritesinin yeniden eşitleneceğini öngörmesine neden oldu. Euro’nun değer kaybında, zayıf Euro Bölgesi ekonomik görünümü ve Rusya’daki jeopolitik gerilimlerin artışı da etkili oluyor.

Capital Economics'in kıdemli piyasa ekonomisti James Reilly, "Trump'ın zaferinin ardından Euro herkesten daha fazla zarar gördü ve bunun yakın zamanda sona ereceğinden şüpheliyiz" dedi ve Euro'nun 2025 yılı sonunda dolarla eşit seviyeye geleceğini tahmin etti.

Reilly, Fed'in faiz indirimlerine daha yavaş devam edip doları destekleyebileceği gibi, Avrupa Merkez Bankası'nın da "yavaşlayan ihracatın ekonomik darbesi" nedeniyle para politikasını normalde olduğundan daha fazla gevşetebileceğini gözlemledi.

"Belirsizlikler yüksek"

Ekonomist, tarifelerin yasal olarak uygulanıp uygulanamayacağı, sadece bir müzakere aracı mı yoksa yarı kalıcı mı olacağı ve belirli ülkelerin veya malların muaf tutulup tutulmayacağı da dahil olmak üzere bir dizi belirsizliğin devam ettiğini sözlerine ekledi. Deutsche Bank'ın küresel FX Araştırma Başkanı George Saravelos da belirsizliğin yüksek olduğunu ve kilit faktörlerin "politika değişikliklerinin ölçeği ve hızı" olacağını söyledi.

"Doları rekor seviyeye taşıyacak"

Saravelos, "Trump gündemi, Avrupa veya Çin'den karşı bir politika tepkisi olmadan tam güçle ve hızlı bir şekilde uygulanırsa, [euro-ABD dolarının] parite üzerinden 0,95 sente veya hatta altına düştüğünü görebiliriz," dedi ve bu aşımın ticaret ağırlıklı doları rekor seviyeye taşıyacağını ekledi.

Barclays ekonomistleri tarafından yapılan modelleme, Avrupa ürünlerine %10'luk bir gümrük vergisi ve ardından gelen misilleme ile euronun dolar paritesine ulaşacağını gösteriyor.

Aynı sonuç Goldman Sachs'ın 2025 döviz görünümünde de bir olasılık olarak belirtilmişti. Goldman, Trump'ın gümrük tarifeleri ve mali reform beklentisinin, doların yıl boyunca kademeli olarak düşeceği yönündeki görüşünü revize etmesine neden olduğunu, bunun yerine ABD para birimini "daha uzun süre daha güçlü" gördüğünü söyledi. Aynı zamanda, ekonomistlerinin "artık kademeli bir Euro toparlanmasına elverişli bir ekonomik görünüm görmediğini" belirterek euro tahminlerini düşürdü,

Bununla birlikte Goldman, ticaret politikasının "daha iyi huylu" olması ya da Euro bölgesinde enflasyona göre ayarlanan reel oranların beklenenden yüksek kalması halinde Euro'nun yukarı yönlü bir sürpriz yapabileceğini de söyledi.