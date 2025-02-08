Volvo CEO'su: 2025 otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olacak

Volvo Cars CEO'su Jim Rowan, küresel otomotiv sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak grubun 2025 yılına iyi hazırlandığını ancak bu yılın "otomotiv endüstrisi için zorlu bir yıl olacağının farkında olduğunu," belirtti.

"Otomotiv sektörü fırtınalarla boğuşuyor"

Sektör, ham madde krizi, yüksek faiz oranları, elektrikli araç satışlarının düşmesi ve ABD'nin gümrük vergisi tehdidinin bir sonucu olarak tedarik zinciri kesintileri de dahil olmak üzere devam eden fırtınalarla boğuşuyor.

Rowan, "Küresel otomobil endüstrisi konjonktürel, yapısal, dönüşümsel ve jeopolitik olmak üzere birçok belirsizlikle karşı karşıya," dedi.

"Üretme stratejimize devam edeceğiz"

Euronews'e konuşan Rowan sözlerine şunları da ekledi:

"Gelişmeleri izliyoruz. Gent fabrikamıza EX30 üretimini eklemek de dahil olmak üzere uzun zamandır sürdürdüğümüz araçlarımızı sattığımız yerde üretme stratejimize devam edeceğiz. Şu anda tüm odak noktamız bu yılın ilk yarısında üretimi başlatmak ve çalıştırmak."

Almanya düşen satışlarla başa çıkmaya çalışıyor

Almanya, Çin'den gelen rekabetin artması ve bataryalı elektrikli araç (BEV) sübvansiyon programının sona ermesinin ardından 2024 yılında elektrikli araç satışlarında düşüş yaşayan Avrupa pazarları arasında yer alıyor. Şarj altyapısının yetersizliği ve nispeten yüksek elektrikli araç fiyatları da satışların düşmesine katkıda bulundu.

Rowan dengeli bir portföy yatırımı oluşturduklarını belirterek şunları söyledi:

''2024 yılında tamamen elektrikli (BEV) satış payımızı toplam satışların yüzde 23'üne çıkardık (2023'te yüzde 16'ydı) ve 2024 yılında tüm eski premium otomobil üreticileri arasında en yüksek EV satış payını elde ettik.''

Rowan, "2025 yılının tamamında fişli tüm araçları yansıtacak şekilde yüzde 50 ila yüzde 60 elektrikli satışlara ulaşma hedefimizde ilerleme kaydettik. Elektrikli satışlarımız 2024'te yüzde 46'ya ulaştı. Bu 2023'te yüzde 38'di," diye ekledi.

"Volvo, zorluklara rağmen güçlü performans sergiledi"

Rowan, olumsuzluklara rağmen şirketin 2024 için güçlü bir performans sergilediğini, kâr ve satılan araç hacmi açısından rekor bir yıl olduğunu vurguladı.

Rowan, "Şirketimizin tarihinde ilk kez gelirler 400 milyar SEK'i (35,4 milyar euro) aştı. Zorluklar konusunda, çekirdek bilişim teknolojisinden yararlanan az sayıdaki şirketten biri olma başarımızdan özellikle gurur duyuyorum," dedi.

AB düzenlemelerinin etkisi

Özellikle yeşil hedeflerle ilgili AB düzenlemeleri, otomobil üreticilerinin standartlara uymak için önemli miktarda zaman ve para harcamasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıl AB, satılan tüm yeni otomobiller için 2035 sıfır emisyon hedefini değiştirmeyi düşünüyordu. Ancak aralarında Volvo Cars'ın da bulunduğu çok sayıda Avrupalı şirket, bu hedefe ulaşılabileceğine inandıkları için Brüksel'i hedefi değiştirmemeye çağırdı.

Geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyan Jim Rowan şunları vurguladı:

"Elektrifikasyon, sektörümüzün karbon ayak izini azaltmak için atabileceği en büyük adımdır. 2035 hedefi, bu yolculukta tüm paydaşları aynı hizaya getirmek ve Avrupa'nın rekabetçiliğini sağlamak için çok önemlidir. AB politika yapıcılarını, henüz üzerinde anlaşmaya varılmış mevzuatı yeniden açmak yerine, bu hedefe ulaşmak için atmamız gereken adımlara odaklanmaya çağırıyoruz. AB Yeşil Anlaşması, Avrupa'da uzun vadeli yatırımları çekerken emisyonları azaltmak için sağlam bir temel oluşturdu. Küresel elektrikli araç rekabeti yoğunlaşırken, Avrupa bu vizyona bağlı kalmalıdır. Politika yapıcılar bu ilerlemeyi baltalayabilecek mevzuatı yeniden açmaktan kaçınmalıdır."

Yeni modeller ve 2025 planları

Volvo Cars CEO'su ayrıca, tüm bu zorluklara rağmen grubun iyi hazırlandığının altını çizerek, "İyi hazırlandık ancak 2025'in sektör için zorlu bir yıl olacağının farkındayız. Beş yeni ve yenilenmiş modeli piyasaya sürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Rowan, grubun ayrıca Avrupa'da EX30 üretimini artırdığını ve EX60 ile SPA3 lansmanına hazırlandığını söyledi.