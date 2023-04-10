WSJ: Binance, banka bulmakta zorlanıyor
Amerika merkezli Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan habere göre, kripto para işlem platformu Binance'ın ABD kolu, müşterilerinin nakit parasını alacak banka bulmakta zorlanıyor.
Amerika'nın ünlü finans ve ekonomi gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre, kripto para işlem platformu Binance'ın ABD kolu, müşterilerinin nakit parasını alacak banka bulmakta zorlanıyor.
Daha önce müşteri mevduatlarını Signature Bank ve Silvergate Bank'a yollayan Binance'ın ABD kolu, kripto para dostu iki bankanın iflasının ardından, müşterilerinin nakit parasını yönetecek bir banka bulmakta güçlük çekiyor.
Haberde, şirketin Cross River Bank ve Bancorp Inc. ile ilişki kurma girişiminin olumsuz sonuçlandığı belirtilirken, bankaların düzenleyici risk konusundaki endişeler nedeniyle isteksiz olduğu da belirtildi.