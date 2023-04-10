WSJ: Binance, banka bulmakta zorlanıyor

Amerika'nın ünlü finans ve ekonomi gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre, kripto para işlem platformu Binance'ın ABD kolu, müşterilerinin nakit parasını alacak banka bulmakta zorlanıyor.

Daha önce müşteri mevduatlarını Signature Bank ve Silvergate Bank'a yollayan Binance'ın ABD kolu, kripto para dostu iki bankanın iflasının ardından, müşterilerinin nakit parasını yönetecek bir banka bulmakta güçlük çekiyor.