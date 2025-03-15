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Yunanistan Moody’s sınıfını geçti!

Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyeye yükseltti.

Haber Merkezi
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Yunanistan Moody’s sınıfını geçti!
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu bir kademe artırdı ve "yatırım yapılabilir" seviyeye yükseltti.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli yerel para birimi ve yabancı para birimi ihraççı notları "Ba1"den "Baa3"e çıkarıldı.

Moody's not artırımının, Yunanistan'ın egemen kredi profilinin artık olası gelecekteki şoklara karşı daha fazla dayanıklılığa sahip olduğu görüşünü yansıttığını belirtti.

Değerlendirmede, "Kamu maliyesi beklediğimizden daha hızlı iyileşti. Hükümetin politika duruşuna, meyvesini veren kurumsal iyileştirmelere ve istikrarlı bir siyasi ortama dayanarak, Yunanistan'ın yüksek borç yükünü istikrarlı bir şekilde azaltacak önemli birincil fazlalar vermeye devam etmesini bekliyoruz. Dahası, bankacılık sektörünün sağlığı iyileşmeye devam ediyor ve bu da egemenin kredi profili üzerinde olumsuz bir etki yaratabilecek bankacılık sektörüyle ilgili bir kredi olayı riskini sınırlandırıyor." denildi.

Moody's, yerel para birimi ve yabancı para birimi ülke tavanlarını da "A1"den "Aa3"e yükseltti. 

Kredi notunun görünümü artırımın ardından "pozitif"den "durağan"a revize edildi.

 

 

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