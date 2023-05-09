Ayın yükselenleri

■ Wyndham Hotels & Resorts’un Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine Murat Özel atandı. 95’in üzerinde ülkede bulunan yaklaşık 9 bin 100 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine konaklama sektörünün deneyimli ismi Murat Özel’in atandığını açıkladı. Uluslararası markaların ve yönetim danışmanlıklarının operasyonlar, gelir yönetimi ve iş geliştirme pozisyonları da dahil olmak üzere konaklama sektöründe 30 yılı aşan bir deneyime sahip olan Özel, Wyndham Hotels & Resorts’a 2016 yılında Türkiye ve Balkanlar İş Geliştirme Direktörü olarak katıldı ve şirketin bu pazardaki büyümesinde rol aldı. Özel, yetki alanını genişleten yeni görevi çerçevesinde, Wyndham’ın Türkiye’deki 100’e yakın otelinin performans ve operasyonel mükemmelliğinin yanı sıra, franchise sahipleri ile mevcut ve potansiyel iş ortaklarıyla ilişkilerden de sorumlu olacak. Özel, Wyndham’ın İstanbul’daki ofisinde görev yapmaya devam edecek. Murat Özel, “Wyndham Türkiye’de çok güçlü bir ivme yakalayarak, ülke genelinde yaygın bir varlığa ve zengin bir marka çeşitliliğine sahip oldu. Türkiye, sektör açısından sunduğu yüksek potansiyelin yanı sıra, sektörümüze hem yerel düzeyde, hem de dünya çapında çok önemli yetenekler kazandıran bir ülke. İstanbul’daki merkezimizde görev alan ve giderek büyüyen ekibimizle birlikte, ülke genelindeki başarılarımızı önümüzdeki dönemde daha da ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Murat Özel

■ Humanis’in Kurumsal İlişim Müdürü Suna Erkal Varal oldu. 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Varal, kariyerine aynı yıl Uzel Holding’ te halkla ilişkiler alanında başladı. KVK ve Legrand firmalarında kurumsal iletişim farklı pozisyonlarda görev alan Suna Erkal Varal ilaç sektörüne 2003 yılında Sandoz’da İletişim Müdürü olarak adım attı. Ardından 2014-2019 yılları arasında Medtronic’te Türkiye ve Orta Asya PR ve İletişim Müdürü ve MEACAT (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Türkiye) bölgesinde dijital ve sosyal medya liderliği görevini sürdürdü. 2019 yılında VSY Biyoteknoloji’ye Global İletişim Müdürü olarak geçen Varal, 2020 yılında Ditas Doğan Yedek Parça şirketinde Global Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. 2021 yılında Wellpoint şirketinde Pazarlama ve CRM Direktörü olan Suna Erkal Varal aynı zamanda firmanın İcra Kurulu üyesi olarak görev aldı. Son olarak Varal, Aralık 2022’den bu yana ilaç sektöründeki marka dönüşümü ve kurumsal kimlik süreçlerinin yapılanmasındaki 15 seneyi aşan deneyimini ortaya koymak üzere Humanis Kurumsal İletişim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Suna Erkal Varal

■ ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Meltem Kalender Öztürk, 1 Ağustos itibarıyla global bir görev üstlenerek, lNG Hub ülkelerinden sorumlu Kıdemli İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak yeni görevine başlayacak. Meltem Kalender Öztürk, yeni görevinde farklı ülkelerde 10.000’den fazla çalışanı olan lNG Hub organizasyonlarının insan ve kültür ajandasına ve İK ekiplerine liderlik edecek. Meltem Öztürk, 1 Ağustos tarihine kadar mevcut görevini sürdürmeye devam edecek. Öztürk, 2019 yılında ING Türkiye ailesine katılmıştı. İnsan kaynakları alanında 25 yıla yakın deneyime sahip olan Meltem Kalender Öztürk, çalışan deneyimi ve yüksek performanslı takımlar yaratmak konusundaki uzmanlığı ile ING Türkiye çatısı altında inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza attı.

Meltem Kalender Öztürk

■ TAV Havalimanları iştiraki BTA’da üst düzey atama gerçekleşti. Baha Bülbül, BTA’nın yeni CEO’su olarak görevine başladı. Baha Bülbül, Bilkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi MBA yüksek lisans programını tamamladı. BTA’daki iş yaşantısı Maliyet Kontrol Müdürü olarak Ekim 1999’da başlayan Baha Bülbül, 2006-2011 yılları arasında BTA İş Geliştirme Direktörü olarak kariyerine devam etti. Aralık 2011 – Aralık 2020 arasında BTA Denizyolları operasyonunun Genel Müdürü olarak çalışan Bülbül, Aralık 2020’de BTA Havalimanları Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine (COO) atandı. Yaklaşık 2,5 yıldır bu görevi başarıyla yürüten Baha Bülbül 1 Mayıs 2023 itibarıyla BTA CEO’su olarak yeni görevine atandı.