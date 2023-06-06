Ayın yükselenleri

Dinamik Yatırım’a Üç Yeni Genel Müdür Yardımcısı

Dinamik Yatırım Menkul Değerler, genel müdür yardımcılığı görevine gelen 3 yeni isimle büyümeye devam ediyor. Dinamik Yatırım’da Hazine ve Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Yiğit Giray, Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Çağrı Eftun Akça ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı’ndan da Özlen Bilgin sorumlu olacak. Her üç yeni yönetici, Genel Müdür Arda Kocaman’a raporlayacak.

Yiğit Giray: İstanbul’da 1983 yılında dünyaya gelen Yiğit Giray, Beykent Üniversitesi’nde Pazarlama ve Uluslararası Ticaret okuduktan sonra yine Beykent Üniversitesi’nde Finans alanında master yaptı. Vestel ve TEB’de stajlarını tamamlayan Yiğit Giray, iş hayatına hazineci olarak başladı. Sırasıyla Denizbank, Anadolubank, Ziraat Portföy Yönetimi, Şekerbank ve tekrar Denizbank’ta görev alan Giray, en son Ünlü & Co’da Bölge Müdürü olarak çalışıyordu. Yiğit Giray, iyi derecede İngilizce biliyor.

Çağrı Eftun Akça: Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi’nde Master yapan Çağrı Eftun Akça, iş hayatına HSBC İsviçre’de başladı. Ardından Garanti Özel Bankacılık, Akbank Özel Bankacılık ve Odeabank’ta görev alan Akça, Vakko’da bir dönem kişisel imaj yönetimi yaptı. Son olarak Ünlü & Co’da Bölge Müdür olarak çalışan Çağrı Eftun Akça, iyi derecede İngilizceye ve Almancaya hâkim.

Özlen Bilgin: 1974 yılında dünyaya gelen Özlen Bilgin, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü tamamladı. İMKB’de stajını tamamlayan Bilgin, iş hayatına Finansbank’ta başlayarak sırasıyla Garantibank, Odeabank, Ünlü & Co ve Denizbank Özel Bankacılık’ta görev aldı. Son olarak Ünlü & Co’da Finansal Danışmanlık ve Brokerlik Hizmetleri’nde şube müdürlüğü görevini yürüten Özlen Bilgin, iyi derecede İngilizce biliyor.

Little Caesars, Türkiye operasyonunda yeni İnsan Kaynakları Direktörü olarak Yeliz Özer Pektaş atandı.

Little Caesars Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Yeliz Özer Pektaş, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, Maltepe Üniversitesi’nde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel yaşamı boyunca; Simya Gelişim Danışmanlık’ta Eğitim Koordinatörü, KRM Danışmanlık’ta İşe Alım Danışmanı, Migros’ta İnsan Kaynakları Uzmanı, Gratis’te İşe Alım & Kariyer Planlama ve Eğitim Yöneticisi, Kiko Milano’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev alan Pektaş, son olarak Loomis Güvenlik Hizmetleri firmasında İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştı.

Pfizer Hollanda ve Belçika Çalışan Deneyimi Müdürü Aysu Nizamoğlu Ünlü Oldu.

2015 yılında Pfizer ailesine İK İş Ortağı olarak katılan Aysu Nizamoğlu Ünlü, Pfizer Hollanda ve Belçika Çalışan Deneyimi Müdürü olarak globale atandı.

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Aysu Nizamoğlu Ünlü, mezuniyetinin ardından MY Executive’de Araştırmacı Danışman olarak çalıştı. Ağustos 2013 Şubat 2015 arasında Unilever’de İşe Alım Uzmanı olarak görev yapan Aysu Nizamoğlu Ünlü, 2015’te Pfizer ailesine İK İş Ortağı olarak katıldı ve İnsan Kaynakları bünyesinde Kıdemli İK İş Ortağı olarak çeşitli departmanlara katkı sağladı.

Ocak 2020 yılında İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü olarak atanan Nizamoğlu Ünlü, Ekim 2021 yılında mevcut sorumluluklarına ek olarak İnsan Kaynakları Operasyonları Yöneticiliğini de üstlendi.

Pfizer Hollanda ve Belçika Çalışan Deneyimi Müdürü Aysu Nizamoğlu Ünlü, yeni göreviyle ilgili şunları dile getirdi: “Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın aktif bir destekçisi olarak yalnızca yetenek gelişimine yatırım yapmakla kalmayan, aynı zamanda çalışanların açık iletişim kurabildikleri ve değerli hissettikleri bir biyofarma şirketiyiz. Pfizerli olmak, insan yaşamı için gururla ve keyifle çalışmak, bir lider okulunda global bir deneyim kazanmak demek. Lider yetiştirmeye odaklı bir şirket olan Pfizer Türkiye’de, insan kaynağı politikalarımızı da bu değer doğrultusunda örüyor, ‘yaşamlara dokunmak için burada sınır yok’ diyoruz; ‘bilim kazanacak’ anlayışıyla çalışıyoruz. Pfizer Türkiye’nin kariyerime kattıklarıyla diğer Pfizer ülkelerinde de sorumluluk aldığım için büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum.”