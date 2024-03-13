Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek?

Kadir Gecesi nedir?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ''azamet'' ve ''şeref'' demektir.

İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.



Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

Kadir Gecesi ile ilgili hadisler bakıldığında İslam peygamberi Muhammed'in Müslümanlara tavsiyesi, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur. Buna göre Kadir Gecesi Ramazan'ın 21, 23, 25, 27 veya 29. gecelerinden herhangi biri olabilir. Yani Kadir Gecesi, herkesçe bilinen sabit bir gece olmayıp, aksine gizlenmiştir. Konuyla ilgili olarak sahih rivayetlerden anlaşıldığına göre, Peygamber Muhammed dahi Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın kaçıncı gecesi olduğunu bilmiyordu.

Kadir Gecesi'nin değerlendirilmesi ile ilgili olarak Muhammed'den bir dua haricinde herhangi bir ibadet tavsiye edilmemiştir. Fakat Muhammed'in eşi Aişe'nin bildirdiğine göre Muhammed, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Son 10 gününde ise ibadetlerini biraz daha artırır, geceleri ihya eder, ailesini de geceyi ihya etmeleri için uyandırırdı.

Bir gün Aişe, Muhammed'e: “Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş. O da “Şu duayı oku!” diye buyurmuştur:

اَللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.”[Tirmizî, Daavât, 84.]

Kadir Gecesi önemi nedir?

Bu gecenin önemi son derece yüksektir ve tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki bu gece ile tüm insanlar Allah'ın nuruyla tanışmaya başlamış, İslam dini ortaya çıkmıştır.

Bu geceden sonra kız çocukları toprağa gömülmekten kurtarılmış, insanların kendi eliyle yaptıkları ve daha sonrasında taptıkları putlar yıkılmış, cahiliye karanlığı ortadan kaldırılarak insanlar zulümlerden kurtarılmıştır.

Tüm insanlar Allah'ın nuruyla karşılaşmış, cahiliye devri sona ermiş ve insanlara İslam'ın güzellikleri aktarılmıştır. Bu günden sonra insanlar putları bırakmış ve Allah'a yönelmiştir. Kız çocuklarına değer verilmeye başlanmış, onların diri diri toprağa gömülmesi engellenmiştir. Ayrıca insanların birbirlerini ezmeleri, katletmeleri de yasaklanmıştır.